Hecking nach Entlassung versöhnlich: "Es war mir eine Ehre"

Dieter Hecking hat auf seine Entlassung als Trainer beim Fußball-Zweitligisten VfL Bochum versöhnlich reagiert und dem Klub alles Gute gewünscht. "Der VfL wird immer einen besonderen Stellenwert für mich einnehmen, ich werde seinen Fortgang intensiv verfolgen", schrieb der 61-Jährige auf dem X-Kanal des VfL: "Die Daumen für das Spiel am Samstag sind gedrückt. Es war mir eine Ehre."

Die Bochumer hatten sich als Folge der anhaltenden Talfahrt am Montag von Hecking und Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner getrennt. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga liegt der VfL nach nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen mit drei Punkten auf Rang 16. U19-Coach David Siebers wird bis auf Weiteres das Training übernehmen. Bochum gastiert am Samstag (20.30 Uhr/RTL und Sky) zum Kellerduell beim Tabellenletzten 1. FC Nürnberg.