Hertha bindet Sturmtalent Scherhant

Anzeige

Sturmtalent Derry Scherhant hat bei Bundesliga-Absteiger Hertha BSC einen neuen Vertrag unterschrieben.

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat Sturmtalent Derry Scherhant langfristig an sich gebunden. Der Hauptstadtklub stattete den 20-Jährigen mit einem neuen Vertrag bis 2027 aus, das teilte der Zweitligist am Montag mit. Scherhant war im Laufe der vergangenen Spielzeit ins Profiteam gerückt, in zehn Partien im Oberhaus traf der gebürtige Berliner einmal.

"Derry spielt in unseren Planungen eine wichtige Rolle", sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber: "Er hat in der vergangenen Saison bereits Bundesliga-Erfahrungen gesammelt, jetzt trauen wir ihm den nächsten Entwicklungsschritt zu. Mit seiner Dynamik wird Derry eine wertvolle Option für unser Offensivspiel sein."