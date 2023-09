Anzeige

Nach der Einstellung des Strafverfahrens gegen Marius Gersbeck öffnet Hertha BSC dem Keeper wohl wieder die Tür.

Keeper Marius Gersbeck bekommt nach der Einstellung des Strafverfahrens gegen ihn wohl eine neue Chance bei Hertha BSC. Laut "Kicker" plant der Zweitligist, den seit Mitte Juli suspendierten 28-Jährigen erneut in den Profi-Kader einzugliedern.

Demnach sollen sich Geschäftsführung und Gremienmitglieder noch am Donnerstag, nachdem das zuständige Gericht in Salzburg sein Urteil gesprochen hatte, via Video-Call darauf verständigt haben, Gersbeck zu begnadigen und ihm eine zweite Chance zu geben.

Intern soll Präsident Kay Bernstein schon seit Wochen dafür plädiert, Teile des Aufsichtsrates sich zunächst jedoch dagegen ausgesprochen haben.

Gersbeck wurde vom Landgericht in Salzburg - nach einem Schuldeingeständnis und einer Entschuldigung beim Opfer in Verbindung mit einer zivilrechtlichen Einigung - eine Zahlung in Höhe von 40.000 Euro auferlegt.