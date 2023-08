Hertha BSC verpflichtet Karbownik aus Brighton

Anzeige

Hertha BSC ist nach dem Fehlstart in die 2. Fußball-Bundesliga erneut auf dem Transfermarkt tätig geworden. Die Berliner sicherten sich die Dienste des polnischen Defensivspielers Michal Karbownik. Der 22-Jährige, der in der Vorsaison auf Leihbasis beim Ligarivalen Fortuna Düsseldorf aktiv war, kommt vom Premier-League-Klub Brighton and Hove Albion und hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

"Michal ist flexibel einsetzbar und hat seine Qualitäten nicht nur auf beiden Seiten in der Außenverteidigung unter Beweis gestellt, sondern auch im Mittelfeld überzeugt. Er kennt die Liga und hat auch schon für die polnische Nationalmannschaft gespielt", sagte Sportdirektor Benjamin Weber zu dem Transfer.