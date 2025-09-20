Hertha hinkt Ansprüchen hinterher

Aufstiegsaspirant Hertha BSC kommt in der 2. Fußball-Bundesliga einfach nicht in Schwung. Eine Woche nach dem klaren Erfolg bei Hannover 96 kassierte die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl beim 0:2 (0:1) gegen den SC Paderborn den nächsten Rückschlag. Mit fünf Punkten aus sechs Spielen hinken die Berliner den eigenen Ansprüchen weiter hinterher.

Paderborn setzte sich derweil mit elf Zählern erst einmal in der erweiterten Spitzengruppe fest. Matchwinner der Ostwestfalen war Doppel-Torschütze Filip Bilbija (38. und 58., Handelfmeter).

Die Gäste erwischten vor 44.718 Zuschauern im Olympiastadion den besseren Start. Bilbija vergab die erste gute Möglichkeit (3.). Die Hertha tat sich schwer, erst nach einer Viertelstunde kamen die Gastgeber etwas besser ins Spiel. In dieser kleinen Druckphase hatte Dawid Kownacki die beste Chance zur Führung, doch den Kopfball des Stürmers klärte Felix Götze auf der Linie (26.).

Den Berlinern mangelte es aber insgesamt an Tempo und Kreativität im Offensivspiel. Auch Kapitän Fabian Reese agierte in der ersten Halbzeit unauffällig. Die Führung der Gäste war daher nicht unverdient. Bilbija traf mit einem platzierten Linksschuss.

Die Hertha kam mit etwas mehr Schwung aus der Pause. Marten Winkler verzog nach einem Konter aber überhastet (52.). Bilbija hingegen blieb vom Elfmeterpunkt eiskalt.