Hertha: Reese verlängert vorzeitig bis 2028

Publikumsliebling Fabian Reese hat seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten Hertha BSC vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Wie die Berliner am Donnerstag mitteilten, läuft der neue Kontrakt des Offensivspielers bis 2028.

Der 26-Jährige sei ein "absoluter Schlüsselspieler für uns, geht auf und neben dem Platz mit seiner mitreißenden Art immer voran. Dazu identifiziert er sich voll und ganz mit Hertha BSC, unseren Werten und unserer Philosophie", sagte Sportdirektor Benjamin Weber. Die Unterschrift sei "ein starkes Signal".

Reese war im vergangenen Sommer von Holstein Kiel nach Berlin gewechselt und entwickelte sich schnell zum Liebling der Fans. Der Top-Scorer der Hertha kommt in dieser Saison in 23 Pflichtspielen auf zehn Tore und 14 Vorlagen.

"Ich fühle mich bei Hertha BSC mit all seinen Fans unglaublich wohl. Mit der Vertragsverlängerung möchte ich ein Zeichen setzen", sagte Reese. Er glaube an "den Erfolg und an die Ziele unseres Vereins und möchte mit Hertha BSC wieder dahin zurückkehren, wo der Klub hingehört: in die Bundesliga".