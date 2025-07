Herthas Leistner: "Gehen als Aufstiegsfavorit in die Saison"

Abwehrchef Toni Leistner vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC sieht die Berliner in der kommenden Spielzeit als ersten Anwärter auf die Bundesliga-Rückkehr. "Wir gehen als Aufstiegsfavorit in die Saison und wollen das auch beweisen", sagte Leistner im Interview mit ran. Man sei dieses Jahr deutlich besser vorbereitet und starte anders als in den Vorjahren mit einem Fundament.

Einen entscheidenden Anteil daran habe Trainer Stefan Leitl. "Stefan weiß, worauf es in dieser Liga ankommt", sagte Leistner über den Coach, der mit der Hertha am Freitag bei Schalke 04 (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) erfolgreich in die neue Spielzeit starten will. "Wenn wir der Favoritenrolle gerecht werden wollen, müssen wir dort voll auf Sieg spielen. Wir fahren nicht nach Schalke, um da nur einen Punkt mitzunehmen oder sogar mit einer Niederlage zu starten", sagte Leistner.

Der 34-Jährige ist eine der Stützen im Kader. Das Kapitänsamt hat Leistner aber an Offensivspieler Fabian Reese abgegeben. "Für mich ändert sich nicht viel. Ich werde trotzdem weiter auf dem Platz rumschreien und meine Meinung sagen", sagte Leistner.