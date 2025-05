Felix Magath wollte Präsident des Hamburger SV werden. Vom Klub-Beirat gab es eine Absage. Darauf reagiert die HSV-Legende mit Kritik. Die Bewerbung Felix Magaths als Präsidentschaftskandidat beim Hamburger SV wurde abgelehnt. Das entschied der Beirat des HSV vorletzte Woche. Ein Rückschlag für den 71-jährigen Magath, der sich nun auch öffentlich zur Ablehnung äußerte und die Entscheidung der Klub-Verantwortlichen deutlich kritisierte. Dass Magath auf der HSV-Mitgliederversammlung am 21. Juni nicht als Kandidat antreten darf, traf ihn wohl aus heiterem Himmel. "Ich war baff und erstaunt und wusste nicht, was ich damit anfangen soll", sagte Magath am vergangenen Sonntagabend über den Anruf von Beirats-Boss Patrick Ehlers. Relegation heute live: Elversberg vs. Heidenheim in Sat.1 und im kostenlosen Joyn-Livestream Die HSV-Legende war Gast der "NDR"-Sendung "Sportclub", die sich nach 51 Jahren von den Bildschirmen verabschiedet und in der Magath im Laufe der Jahre immer wieder zu Besuch war. Bereits vor zwei Wochen telefonierte Magath mit Ehlers, der ihm die Entscheidung des Beirats mitteilte. "Er hat dann eine Erklärung abgeliefert. Aber als Erklärung würde ich das nicht bezeichnen", führte Magath fort.

HSV: Felix Magath spricht von "politischer Entscheidung" Es sei "eine politische Entscheidung" gewesen, sagte Magath: "Im Laufe meiner langen Karriere wurde mir ja einiges vorgeworfen. Aber das, was der Beirat mir als Argument gegeben hat, auf die Idee ist noch keiner gekommen. Damit konnte ich nichts anfangen." Eine der Begründungen des Beirats sei gewesen, dass Magath mehr Interesse an einem Aufsichtsratsposten und dem Einfluss auf die ausgegliederte Profifußball-Abteilung habe als an der Verantwortung für den mehr als 120.000 Mitglieder zählenden Breitensport-Verein. Magath wehrte sich gegen die Vermutung, dass er sich mehr um die Profis und weniger um den Breitensport kümmern würde: "Man hat mich natürlich gefragt, ob ich wie Herr Hoffmann (Ex-HSV-Chef Bernd Hoffmann, Anm. d. Red.) damals auch schnell in den Vorstand wechseln würde. Und ich habe gesagt: Ich verspreche Ihnen, dass ich das nicht machen werde."

Felix Magath zur HSV-Absage: "Es ist ein Witz" In der Folge wurde die Kritik an der Entscheidung noch größer. "Ich habe der Schach-Abteilung schon früher Computer besorgt, damit die besser trainieren können. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Inzwischen schaue ich mir lieber Handball als Fußball an. Ich bin Marathon gelaufen, habe einen Jedermann-Zehnkampf gemacht. Warum, ich in der Pflicht bin, so etwas zu begründen, ist ein Witz!" Demnach wurde Magath von Ehlers angeboten, seine Kandidatur von sich aus zurückzuziehen, um eine öffentliche Absage zu vermeiden. "So bin ich nicht." Magath verwies auf seine Erfolge nach der Entlassung beim HSV und fordert vom Klub eine andere Kommunikation: "Keiner, der irgendwo in einem Rat sitzt, kann sich vorstellen, was es bedeutet, über 50 Jahre im bezahlten Fußball verschiedene Rollen zu spielen", sagte er.

