HSV: Hadzikadunic fällt für Kampf um den Aufstieg aus

Trainer Merlin Polzin (34) vom Hamburger SV muss für den Showdown um den Aufstieg in die Bundesliga seine Abwehr umbauen - Innenverteidiger Dennis Hadzikadunic fällt für den Rest der Saison aus. Der 26-Jährige hat sich zulezt beim 4:0 bei Darmstadt 98 einen Teilriss des Innenbandes am rechten Sprunggelenk sowie einen Teilriss des Innenbandes am rechten Knie zugezogen. Das gab der Tabellenführer der 2. Liga am Dienstag bekannt.