HSV hofft auf Selke-Verbleib: "Hat sich guten Markt erarbeitet"

Der Hamburger SV hofft nach dem feststehenden Aufstieg in die Fußball-Bundesliga auf eine schnelle Zukunfts-Entscheidung von Stürmer Davie Selke - auch mit Blick auf die Konkurrenz. "Davie hat sich in dieser Saison einen guten Markt erarbeitet. Wir werden uns in den nächsten Tagen zusammensetzen", sagte Profifußball-Direktor Claus Costa im Sky-Interview. Der Vertrag des Angreifers in der Hansestadt läuft aus.

Selke, mit 22 Saisontreffern bester Torschütze im Team von Trainer Merlin Polzin, habe die Erwartungen in Hamburg übertroffen - "nicht nur auf dem Platz, sondern vor allem auch neben dem Platz", betonte Costa. Der Verein habe deutlich gemacht, dass er mit dem 30-Jährigen, der zu Saisonbeginn vom 1. FC Köln in den Norden gewechselt war, weiterarbeiten wolle: "Sonst wären wir nie in die Gespräche eingestiegen."

Selke habe allerdings darum gebeten, "erst einmal ein, zwei Tage komplett Ruhe" zu haben, berichtete Costa: "Die genehmigen wir ihm auch. Dann werden wir uns zusammensetzen und seine Zukunft besprechen."

Der HSV hatte am vergangenen Wochenende durch das 6:1 gegen den SSV Ulm bereits vor dem letzten Saisonspiel bei der SpVgg Greuther Fürth am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) die Rückkehr ins deutsche Oberhaus perfekt gemacht. Costa rief für die Partie "ein Riesenziel" aus: "Wir wollen als Erster über die Ziellinie gehen. Ein Foto mit der Meisterschale würde man doch ganz gerne im Fotoalbum haben. Dementsprechend sind wir motiviert, im letzten Spiel noch einmal alles rauszuholen und es mit den Fans zu genießen."