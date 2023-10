HSV-Profi im Pech - Suhonen schon wieder verletzt

Anzeige

Anssi Suhonen vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat sich erneut das Wadenbein angebrochen und fällt vorerst aus. Wie der Zweitliga-Klub am Freitag mitteilte, wurde der 22-Jährige direkt am Freitagvormittag operiert. Die OP sei erfolgreich verlaufen.

Bitter für den finnischen Nationalspieler: Bereits in der Vorbereitung auf die Saison 2023/2024 hatte er sich das linke Wadenbein angebrochen und musste sich ebenfalls einem operativen Eingriff unterziehen. 2022 hatte Suhonen zudem einen Bruch des Wadenbeins erlitten.

Nun stehen ihm eine erneute Zwangspause und Reha bevor. Wann er wieder mit der Mannschaft von Trainer Tim Walter (47) trainieren und für den HSV spielen kann, ist unklar.

In der vergangenen Saison stand der zentrale Mittelfeldspieler in 16 Partien auf dem Platz und verbuchte eine Vorlage. Bis er in dieser Saison das erste Mal für den HSV aufläuft, wird es nach der erneuten Verletzung erstmal dauern.

Die Hamburger belegen in der 2. Bundesliga nach neun Spieltagen mit 17 Punkten den zweiten Platz. Tabellenführer ist Stadtrivale St. Pauli mit 19 Zählern.