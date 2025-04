Hymne "Herz von St. Pauli" wird weiterhin nicht gespielt

Das Abspielen der inoffiziellen Vereinshymne "Das Herz von St. Pauli" vor den Heimspielen des Klubs im Millerntor-Stadion bleibt bis zum Saisonende ausgesetzt. Die gründliche wissenschaftliche Aufarbeitung der NS-Vergangenheit des Texters Josef Ollig benötige mehr Zeit als zunächst angenommen, teilte der Hamburger Stadtteilklub mit.

"So sind zwei Wissenschaftler*innen weiterhin damit beschäftigt, verschiedene historische Quellen zu recherchieren, zu bewerten und einzuordnen", hieß es in einer Mitteilung: "Auch gibt es mittlerweile einen Austausch mit der Familie des Texters, um weitere Perspektiven einzuholen und eine differenzierte Darstellung zu erarbeiten. Das Lied soll zudem in seinen historischen Kontext eingebettet betrachtet und diskutiert werden, was umfangreiche Recherchen erfordert."

Die endgültige Entscheidung, ob "Das Herz von St. Pauli" wieder gespielt werden soll oder endgültig verstummt, werde erst getroffen, wenn die Dokumentation zu Ollig "vorliegt und unter anderem auf einer Veranstaltung diskutiert worden ist", hieß es weiter.

Das Aussetzen der Hymne hatte im Februar zu Diskussionen unter den Fans geführt.