Innenverteidiger Katic folgt Muslic zu Schalke 04

Innenverteidiger Nikola Katic folgt seinem Trainer Miron Muslic zum Fußball-Zweitligisten Schalke 04. Der 28-Jährige spielte zuletzt unter dem Österreicher auf Leihbasis beim englischen Zweitligisten Plymouth Argyle. Der FC Zürich hatte ihn im Februar 2025 auf die Insel verliehen, nun unterschrieb Katic bis 2028 im Ruhrpott. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

"Nikola wird mit seinem Gesamtpaket eine Verstärkung für uns sein. Er bringt alles mit, um auch in unserer Mannschaft eine Führungsrolle zu übernehmen", sagte Trainer Muslic über die Verpflichtung des Bosniers. "Nikola hat in Plymouth unter Miron Muslic gearbeitet, kennt also aus der täglichen Arbeit seine Vorstellungen und Erwartungen", ergänzte Youri Mulder, Schalkes Direktor Profifußball.

Für Katic, der in der Vergangenheit unter anderem für die Glasgow Rangers und Hajduk Split aktiv war, sei die "besondere Konstellation mit Miron Muslic als Trainer nur ein Aspekt, der mich sofort überzeugt hat", sagte er. Schalke und die 2. Liga seien eine "super Herausforderung".