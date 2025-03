Kaiserslautern "in den kommenden Wochen" ohne Keeper Krahl

Der 1. FC Kaiserslautern muss vorerst auf Torhüter Julian Krahl verzichten. Wie der Tabellenvierte der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag mitteilte, erlitt der 25-Jährige bei der 3:5 (2:3)-Niederlage beim SC Paderborn "eine Teilruptur des Innenbandes im Knie" und werde deshalb "in den kommenden Wochen" fehlen. Krahl hatte bislang in allen Pflichtspielen des FCK in dieser Saison zwischen den Pfosten gestanden.