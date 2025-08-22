Kaiserslautern verspielt Punktgewinn spät

Zweites Auswärtsspiel, zweite Auswärtsniederlage: Der 1. FC Kaiserslautern schwächelt in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga noch auf fremden Plätzen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht unterlag bei der SV Elversberg nach einem späten Gegentor verdient mit 1:2 (0:1) und hat nach drei Spielen lediglich drei Punkte auf dem Konto.

Luca Schnellbacher (43.) und Frederik Schmahl (90.+2) erzielten die Treffer für das Team von Coach Vincent Wagner. Nach dem zweiten Heimsieg der Spielzeit kann sich Elversberg mit sechs Zählern erst einmal nach oben orientieren. Richmond Tachie (79., Foulelfmeter nach Videobeweis) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Schnellbacher (13.) zielte aber zu hoch, dann scheiterte Tom Zimmerschied freistehend an Torhüter Julian Krahl (14.). Auch Lasse Günther fand in Krahl seinen Meister (37.). Elversberg präsentierte sich spielfreudig, die Roten Teufel taten sich in der Offensive hingegen schwer. Die Pausenführung der Elversberger war daher verdient. Schnellbacher traf nach einem schönen Zusammenspiel mit Bambase Conte. Dem Tor war ein Missverständnis zwischen Krahl und Maxwell Gyamfi vorausgegangen.

Die Gäste kamen nach der Pause zunächst etwas besser ins Spiel. Gefährlich wurden sie aber nur nach Standardsituationen von Kapitän Marlon Ritter (52., 55.). Insgesamt blieben die Pfälzer aber harmlos, doch dann half ihnen Torhüter Nicolas Kristof, der den eingewechselten Faride Alidou im Gesicht traf. Tachie verwandelte den Strafstoß sicher. Doch Elversberg hatte eine späte Antwort parat.