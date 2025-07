Karius: Neue Schalke-Einstellung "ab Minute eins"

Torhüter Loris Karius vom Fußball-Zweitligisten Schalke 04 erwartet von seiner Mannschaft in der kommenden Saison eine neue Einstellung. "Es war einfach zu wenig Power, zu wenig Energie drin, und wir haben uns oft den Schneid abkaufen lassen gegen Mannschaften, die nicht besser waren als wir, die sich aber mehr reingehauen haben", sagte Karius im ran-Interview vor dem Auftaktspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen Hertha BSC.

Dies dürfe in der neuen Saison "nicht passieren. Ich hoffe, dass wir ab Minute eins am ersten Spieltag auch Hertha direkt zeigen können, dass es dieses Jahr auf Schalke nicht so viel zu holen gibt." Sein persönlicher Anspruch sei, "so viele Spiele wie möglich zu null zu spielen, und, wenn möglich, einer der absoluten Top-Torhüter in der Liga zu sein".

Schalke hatte die vergangene Spielzeit nach Abstiegskampf auf dem 14. Tabellenplatz beendet. Der neue Trainer Miron Muslic soll das Team stabilisieren. "Ein neuer Trainer bringt immer Aufbruchstimmung mit. Jeder Spieler muss und will sich noch mal extra neu beweisen, weil die Karten immer neu gemischt werden", betonte Karius. "Das heißt, da ist automatisch direkt mehr Feuer drin." Muslic habe eine klare Idee, die er lautstark vertrete: "Aber natürlich ist er auch kein Hexer."