Karius rein, Heekeren raus? Schalke vor Torwartwechsel

Torhüter Loris Karius steht offenbar vor seinem Debüt für den Fußball-Zweitligisten Schalke 04. Wie Sky und Bild am Mittwoch übereinstimmend berichten, bahnt sich bei den Knappen ein Wechsel an. Der 31-jährige Karius soll am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen Preußen Münster zum ersten Mal im Tor der Schalker stehen und die Zahl der Gegentreffer reduzieren.