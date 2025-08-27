Karlsruhe holt Förster

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat Mittelfeldspieler Philipp Förster unter Vertrag genommen. Die Verpflichtung des vereinslosen 30-Jährigen teilte der KSC am Mittwoch mit, ohne eine Vertragslaufzeit zu nennen. Förster war in der Vorsaison für den Ligakonkurrenten Darmstadt 98 aufgelaufen, zuletzt war er bereits Trainingsgast beim KSC.

"Mit Philipp Förster gewinnen wir einen Offensivspieler, der vielseitig einsetzbar ist, große Zweitliga-Erfahrung mitbringt und die KSC-DNA bereits im Herzen trägt", sagte Mario Eggimann, Geschäftsführer Sport.

Förster bringt viel Erfahrung mit in den Wildpark: Für den VfB Stuttgart sowie den VfL Bochum war er in der Bundesliga aktiv.