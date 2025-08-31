Karlsruhe leiht Bremens Opitz aus

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat sich mit Leon Opitz von Werder Bremen verstärkt. Wie der KSC am Sonntag bekannt gab, wechselt der 20-Jährige per Leihe zu den Badenern, die zudem eine Kaufoption besitzen. Opitz, der in der Vergangenheit bereits drei Bundesliga-Einsätze für Werder absolvierte, kam zuletzt vor allem in der Regionalliga zum Einsatz.

"Leon ist ein Spieler mit einem spannenden Profil und variabel in verschiedenen Systemen einsetzbar. Er bringt Tempo, Kreativität und Torgefahr mit. Die Leihe mit Kaufoption gibt uns die Möglichkeit, ihn bestmöglich in unser Team zu integrieren und gleichzeitig eine langfristige Perspektive zu eröffnen", sagte KSC-Geschäftsführer Mario Eggimann.