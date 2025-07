Kniat: "Mussten Leute anrufen, dass sie ins Stadion kommen"

Cheftrainer Mitch Kniat vom Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld blickt mit großer Vorfreude auf seine erste Spielzeit im deutschen Unterhaus. "Als wir angefangen haben, mussten wir die Leute noch anrufen und mehr oder weniger anbetteln, dass sie ins Stadion kommen, Dauerkarten kaufen oder behalten", sagte der 39-Jährige am Donnerstag bei RTL/ntv. Nach der Aufstiegssaison merke er die Euphorie "auf jeden Fall, allein durch die Trikotverkäufe und Dauerkartenverkäufe. Das freut uns natürlich und es sind auch die Nachwehen von der guten letzten Saison."

Kniat kam 2023 zur Arminia, als der Verein nach zwei Abstiegen in Folge in der 3. Liga den Neustart einleiten musste. Nach dem Fast-Abstieg in seinem ersten Jahr coachte Kniat Bielefeld in der abgelaufenen Saison zur Meisterschaft sowie ins DFB-Pokal-Finale. Vor dem Ligaauftakt gegen Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr/Sky und RTL) wünscht er sich "dass es öfters bergauf geht und wir die Phasen, die dann nach unten zeigen, minimieren können."