KSC mit einiger Mühe gegen das Schlusslicht

Der Karlsruher SC hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren Dämpfer gerade so abwenden können und den Anschluss nach oben wieder hergestellt. Der ambitionierte KSC gewann gegen den Tabellenletzten 1. FC Magdeburg mit 1:0 (0:0), hatte aber einige Mühe.

Christoph Kobald gelang erst kurz vor Schluss (84.) der erlösende Treffer für den KSC, der seinen vierten Saisonsieg feierte. Zuletzt hatte Karlsruhe 0:3 in Kiel verloren. Magdeburg bleibt dagegen trotz einer engagierten Leistung in der Krise. Für den SCM war es bereits die sechste Pleite im siebten Saisonspiel, die fünfte in Serie.

Magdeburg war der bisher schlechte Saisonverlauf zunächst nicht anzumerken. Die Gäste spielten in einer abwechslungsreichen ersten Hälfte munter mit und hatten vor der Pause sogar die besseren Chancen. Doch beiden Teams fehlte im Abschluss die Entschlossenheit. Der KSC erhöhte nach dem Wechsel das Tempo. Magdeburg verteidigte aber entschlossen und blieb bei gelegentlichen Kontern sehr gefährlich. Das Manko: der Abschluss.