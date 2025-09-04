Kubatta verlässt Dynamo Dresden

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden nimmt nach dem Ablauf der Transferperiode in Deutschland noch einmal eine Veränderung im Kader vor. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, verlässt Innenverteidiger David Kubatta die Sachsen und schließt sich dem österreichischen Bundesligisten WSG Tirol an. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

"Wir haben mit David in zahlreichen Gesprächen die sportliche Perspektive und die Chance auf regelmäßige Einsatzzeiten analysiert und sind zur Erkenntnis gekommen, dass für ihn eine Veränderung der richtige Schritt ist", sagte Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel.

Der 21-Jährige war im Sommer 2024 nach Dresden gewechselt. Für Dynamo absolvierte er in der zurückliegenden Drittligasaison insgesamt 14 Pflichtspiele und erzielte dabei zwei Tore.