Leitl gewinnt mit Hannover an alter Wirkungsstätte

Trainer Stefan Leitl hat mit Hannover 96 an alter Wirkungsstätte den zweiten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Niedersachsen gewannen bei der SpVgg Greuther Fürth mit 3:1 (2:0) und stellten Anschluss ans vordere Tabellendrittel her.

Der 18 Jahre alte Nicolo Tresoldi brachte Hannover in Führung (16.), Derrick Köhn legte mit einem wuchtigen Schuss früh nach (22.). Julian Green (50.) verkürzte vor 10.091 Zuschauern sehenswert, ehe Marcel Halstenberg per Kopf sein erstes Saisontor für 96 gelang (57.).

Fürth misslang damit die Wiedergutmachung nach der 0:5-Klatsche bei Hertha BSC. Trainer Alexander Zorniger erlebte die bereits dritte Saisonniederlage des Kleeblatt wegen einer Sperre von der Tribüne aus. Für seinen Kollegen Leitl war es ein besonderes Spiel. Der 46-Jährige hatte den Altmeister 2021 in die Bundesliga geführt und war bis 2022 über drei Jahre Trainer in Fürth.

Sein Team hatte zunächst alles im Griff und lag verdient vorne. Fürth kam auf, vergab vor der Pause aber gute Chancen zum Anschluss. Der gelang dann zwar Green, Hannover schlug jedoch schnell zurück. Fürth steht nun im kommenden Derby beim 1. FC Nürnberg unter Zugzwang.