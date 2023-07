Lucoqui verlässt Mainz in Richtung Hertha

Anzeige

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat Defensivspieler Anderson Lucoqui verpflichtet. Der Außenverteidiger trifft nun gleich auf einen Ex-Klub.

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat Defensivspieler Anderson Lucoqui verpflichtet. Der frühere Junioren-Nationalspieler kommt vom FSV Mainz 05 in die Hauptstadt und unterschrieb einen Einjahresvertrag bis 2024. Eine Ablöse wird nicht fällig, da Lucoquis Vertrag bei den Mainzern nach Angaben der 05er zuvor aufgelöst wurde.

"Hertha ist ein großer Klub, ein richtiger Traditionsverein. Ich bin stolz, jetzt ein Teil davon zu sein und werde in jedem Training und jedem Spiel alles reinwerfen, um zu einer gelungenen Saison beizutragen", wird Lucoqui in einer Hertha-Mitteilung am Dienstag zitiert.

Der 26 Jahre alte Außenverteidiger war vor zwei Jahren von Arminia Bielefeld nach Mainz gewechselt und in der Vorsaison an Zweitligist Hansa Rostock verliehen. Mit den Berlinern tritt Lucoqui am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) zum Saisonstart bei seinem Ex-Klub Fortuna Düsseldorf an. Für die Rheinländer lief der Linksfuß von 2016 bis 2018 in der Profimannschaft auf.