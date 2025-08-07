Magdeburg holt Ghrieb und Diawara

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sich kurz nach dem Saisonbeginn doppelt in der Offensive verstärkt. Der Klub verpflichtete die Franzosen Rayan Ghrieb von EA Guingamp sowie Kandet Diawara vom Ligue-1-Klub Le Havre AC. Über die Laufzeit beider Verträge machte der FCM keine Angaben.

Ghrieb sei ein "variabel einsetzbarer Offensivspieler, der mehrere Positionen links und rechts, aber auch zentral begleiten kann", sagte Magdeburgs Sport-Geschäftsführer Otmar Schork: "Er bringt reichlich Erfahrung aus der 2. französischen Liga mit und wir gehen davon aus, dass er sich schnell bei uns zurechtfinden und eine Verstärkung für die Mannschaft sein wird."

Diawara lobte er als "spannenden Außenstürmer mit guten Qualitäten in Eins-gegen-eins-Situationen. Er wird unser Offensivspiel beleben." Aufgrund einer Verletzung aus der Vorsaison ist der 25-Jährige aktuell aber noch nicht einsatzfähig.