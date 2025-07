Magdeburg verpflichtet Borussia-Talent Pesch

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat Offensivspieler Noah Pesch vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Das vermeldeten beide Vereine am Dienstag. Der 20-Jährige ist der siebte Neuzugang in Magdeburg und kommt per Leihe vom Niederrhein. "Die 2. Bundesliga ist der perfekte nächste Schritt in seiner Entwicklung", sagte Borussias Sport-Geschäftsführer Roland Virkus.