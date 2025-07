Mit Kaufoption: Elversberg leiht Poreba vom HSV aus

Der Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat Lukasz Poreba für ein Jahr vom Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV ausgeliehen. Zudem besitzen die Saarländer eine Kaufoption für den Polen. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Für den Relegations-Teilnehmer der Vorsaison ist es bereits der elfte Neuzugang des Sommers.

"Mit der Verpflichtung von Lukasz haben wir weitere Qualität für unser Mittelfeld gewonnen. Er bringt genau die Dynamik, Übersicht und Intensität mit, die wir im Zentrum brauchen", sagt Sportvorstand Ole Book. Poreba erklärt seinen Wechsel mit der Entwicklung des Klubs in den vergangene Jahren und "möchte diesen Weg mitgehen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir auch in der neuen Saison wieder attraktiven und begeisternden Fußball zeigen".

In der abgelaufenen Saison absolvierte der 25-Jährige 19 Partien und steuerte ein Tor beim Aufstieg des HSV in die Bundesliga bei. Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) startet die SV Elversberg gegen den 1. FC Nürnberg in ihre dritte Saison in der 2. Bundesliga.