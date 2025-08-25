Mit Kaufoption: Fortuna leiht Stürmer Celar aus England aus

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den Slowenen Zan Celar verpflichtet. Der Mittelstürmer wechselt auf Leihbasis vom englischen Zweitligisten Queens Park Rangers zu den Rheinländern, die sich eine Kaufoption für den 17-maligen Nationalspieler sicherten.

Celar war im Sommer 2024 von Lugano nach London gewechselt. Eine Verletzung bremste den 1,86 m großen Angreifer jedoch frühzeitig aus. In seiner Debütsaison kam er lediglich auf 24 Pflichtspieleinsätze und erzielte zwei Tore. In der Schweiz hatte er zuvor mit 40 Treffern in 95 Ligaspielen für den FC Lugano für Aufsehen gesorgt, in der Saison 2023/24 war der heute 26-Jährige Torschützenkönig der Schweizer Super League.

"Wir haben Zan Celar schon seit seiner erfolgreichen Zeit in der Schweiz intensiv beobachtet. Nun freuen wir uns sehr, dass es uns gelungen ist, die letzte Planstelle in der Offensive mit ihm gut zu besetzen", sagte Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs. Sportdirektor Christian Weber äußerte sich mit Blick auf Celars Verletzung in der Vorsaison "sehr zuversichtlich, dass er bei uns zu alter Stärke zurückfinden wird".