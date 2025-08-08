Mit 21 Jahren: Kwasigroch verlässt Hertha Richtung Katar

Torhüter Robert Kwasigroch verlässt Fußball-Zweitligist Hertha BSC mit nur 21 Jahren in Richtung Katar. Der Keeper schließt sich dort Al-Markhiya SC in der zweiten Liga an. Am vergangenen Freitag hatte der gebürtige Berliner beim 1:2 zum Saisonauftakt bei Schalke 04 noch als Ersatz für Stammkeeper Tjark Ernst auf der Bank des Hauptstadtklubs gesessen.

"Robert ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, dass er sich gern sportlich verändern möchte, als sich für ihn die Möglichkeit eines Wechsels nach Katar abgezeichnet hat", erklärte Sportdirektor Benjamin Weber: "Wir sind Robert sehr dankbar für seinen Einsatz für Hertha BSC und den Weg, den er bei uns aus der Akademie bis in den Profibereich gegangen ist. Wir wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste."

Kwasigroch war im Sommer 2017 in die Akademie der Berliner gewechselt und hatte im September 2023 gegen Eintracht Braunschweig sein Profidebüt in der 2. Bundesliga gefeiert. Zudem kam er auf 36 Einsätze für Herthas U23 in der Regionalliga Nordost. Nun zieht es den Torhüter, der vergangene Saison leihweise bei Fortuna Düsseldorf verbracht hatte, nach Katar.

"Ich durfte mich bei meinem Heimatverein vom Nachwuchsspieler zum Profi entwickeln, die ersten Schritte im Profifußball machen und meinen Traum verwirklichen, im Olympiastadion aufzulaufen. Das werde ich für immer in Erinnerung behalten", sagte Kwasigroch, der sich auf "die neue Herausforderung" freut.

Nach Kwasigrochs Abgang stehen im Kader der Berliner nun hinter Ernst in Dennis Smarsch, Marius Gersbeck und Tim Goller noch drei weitere Torhüter.