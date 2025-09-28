Münster springt in die obere Tabellenhälfte

Preußen Münster hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga erst einmal aus den unteren Tabellenregionen verabschiedet. Nach zwei Niederlagen besiegten die Westfalen Eintracht Braunschweig mit 3:1 (1:0) und sprangen mit zehn Punkten auf den neunten Platz.

Oscar Vilhelmsson (23.), Etienne Amenyido (48.) und Oliver Batista Meier (59.) erzielten die Tore zum dritten Dreier der Saison für die Mannschaft von Trainer Alexander Ende. Für Braunschweig zeigt nach dem Treffer von Erencan Yardimci (69.) der Trend nach unten: Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Sieg rückt die Abstiegszone immer näher.

Münster brauchte ein wenig, um ein Rezept gegen das Braunschweiger Pressing zu finden, kombinierte sich dann aber immer besser aus der eigenen Hälfte heraus. Vor dem Führungstor setzte sich Lars Lokotsch auf der linken Seite durch und bediente Vilhelmsson. Die große Chance zum 2:0 vergab Jannis Heuer, der den Ball nach einer Freistoßflanke über das Tor setzte (40.).

Kurz nach der Pause schloss Amenyido eine sehenswerte Kombination der Preußen mit dem zweiten Treffer ab. Vor dem 3:0 tanzte Babis Makridis durch die Eintracht-Abwehr, ehe er Batista Meier in Szene setzte. Die Gastgeber überzeugten aber nicht nur in der Offensive, sondern standen auch defensiv deutlich besser als beim 1:4 vor einer Woche beim 1. FC Kaiserslautern. Der Braunschweiger Treffer resultierte aus einem Fehler von Torhüter Johannes Schenk. Kurz vor Schluss musste das Spiel für mehrere Minuten unterbrochen werden, weil Zuschauer in den Innenraum gelangt waren.