Muskelfaserriss: Nürnberg vorerst ohne Keeper Mathenia

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg muss vorerst auf seinen Stammtorhüter Christian Mathenia verzichten. Wie der Tabellenzehnte am Montag mitteilte, hat sich der 31-Jährige im Auswärtsspiel beim Aufsteiger SV Elversberg (1:0) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Mathenia werde "dem Club damit in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen".

In Elversberg hatte der Keeper in der 71. Minute den Platz verletzungsbedingt verlassen müssen. Zum Jahresabschluss empfangen die Cluberer am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) den Hamburger SV.