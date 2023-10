Anzeige

Fußball-Zweitligist Hertha BSC muss vorerst auf U21-Nationalspieler Marton Dardai verzichten. Der Abwehrspieler zog sich beim 2:1 (1:0)-Sieg bei Schalke 04 am Sonntag eine Muskelverletzung zu, wie die Berliner am Montag mitteilten. Außerdem steht er im U21-EM-Qualifikationsspiel am Freitag in Bulgarien nicht zur Verfügung.