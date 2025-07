Muslic, Titz und Kniat: Zweitliga-Trainer im Fokus

Mit dem namhaften Duell Schalke 04 gegen Hertha BSC startet die 2. Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) in die neue Saison. Der SID wirft einen Blick an die Seitenlinie - und stellt die Trainer vor, die in dieser Spielzeit besonders im Fokus stehen.

MIRON MUSLIC (SCHALKE 04)

Als der Name des neuen Hoffnungsträgers erstmals durch die Medien ging, standen den Fans der Königsblauen die Fragezeichen in den Augen. Miron Muslic? Ja, der 42-Jährige vom englischen Zweitliga-Absteiger Plymouth Argyle soll den abgestürzten Traditionsverein wieder nach oben führen. Der Österreicher steht vor einer Mammutaufgabe, das stets unruhige Umfeld in Gelsenkirchen erleichtert die Arbeit dabei gewiss nicht. Umso wichtiger, dass Muslic mit seinem neuen Team einen guten Saisonstart hinlegt.

CHRISTIAN TITZ (HANNOVER 96)

Ein neuer Mann auf der Trainerbank und mehr als ein Dutzend neue Spieler im Kader - in Hannover läuft der Umbruch auf Hochtouren. Nach Jahren im grauen Mittelfeld der Tabelle wollen die Niedersachsen endlich wieder ins Oberhaus, mit dem Offensivfußball von Christian Titz soll dieses Unterfangen gelingen. Bei 96 ist die Euphorie vor dem Saisonstart groß. Die Erwartungen an den aus Magdeburg gekommenen Coach sind es aber auch.

MITCH KNIAT (ARMINIA BIELEFELD)

Der Aufstieg als Meister in die 2. Liga, dazu das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart - nein, viel besser hätte die vergangene Saison aus Sicht von Arminia Bielefeld nicht laufen können. Doch Mitch Kniat weiß, dass die Karten neu gemischt werden, zudem haben Leistungsträger wie Louis Oppie (Wechsel zu St. Pauli) oder Marius Wörl (Rückkehr zu Hannover 96) den Verein verlassen. Und so gibt es in dieser Saison nur ein Ziel: den Klassenerhalt. Sollte dieser gesichert werden, stünde der nächsten Party im "Cafe Europa" wohl nichts mehr im Wege.

MIROSLAV KLOSE (1. FC NÜRNBERG)

Miroslav Klose steht vor seiner zweiten Saison im Frankenland - und es stellt sich die Frage, in welche Richtung die Reise des Clubs gehen wird. Leistungsträger wie Stefanos Tzimas und Jens Castrop sind - für viel Geld - gegangen, auch Toptalent Caspar Jander könnte den Verein noch für eine ordentliche Summe verlassen. Unter der Führung des Weltmeisters von 2014 können sich junge Spieler prächtig entwickeln und den nächsten Schritt gehen. Als Konsequenz muss Klose aber jetzt beweisen, dass er innerhalb kürzester Zeit wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft formen kann.

DIETER HECKING (VFL BOCHUM)

Noch vor dem Abstieg aus der Bundesliga machte Dieter Hecking deutlich, dass seine Zeit an der Castroper Straße noch nicht zu Ende ist. 20 Jahre nach dem Aufstieg mit Alemannia Aachen will er dieses Kunststück nun mit den Bochumern wiederholen. Aber Achtung: Zuletzt zeigte sich immer wieder, dass es die Absteiger schwer haben in der 2. Liga - Hecking und der VfL sind also gewarnt.

STEFAN LEITL (HERTHA BSC)

Hertha BSC gehört in die Bundesliga, darin sind sich die Anhänger der "Alten Dame" natürlich einig. Nach seinem Amtsantritt im Februar zeigte Stefan Leitl bereits, was mit der Mannschaft um Linksaußen Fabian Reese möglich ist. In dieser Saison stellt die Hertha nach Holstein Kiel den zweitteuersten Kader der Liga, alles andere als der Aufstieg wäre eine Enttäuschung für den Hauptstadtklub. Diesen Druck wird auch Leitl sicherlich spüren.