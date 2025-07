Nach Abstieg: Holtmann bleibt nun doch in Bochum

Kehrtwende an der Castroper: Der VfL Bochum kann nach dem Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga nun doch auf Gerrit Holtmann (30) zählen. Der Flügelstürmer unterschrieb einen neuen Zweijahresvertrag, das teilte der Klub am Mittwoch mit - nach Saisonende im Mai hatten die Bochumer Holtmann noch offiziell verabschiedet.