Nach Aufstieg: Maina verkündet Verlängerung in Köln

Nach dem Bundesliga-Aufstieg mit dem 1. FC Köln hat Offensivspieler Linton Maina die Verlängerung seines Vertrages bekannt gegeben. Der 25-Jährige und der Klub bestätigten den Verbleib inmitten der Feierlichkeiten am Sonntag. Zur Vertragslaufzeit machte der FC keine Angabe.

"Die ganze Stadt hat sich das einfach verdient", sagte Maina zum Aufstieg und fügte vor den Zehntausenden FC-Fans hinzu: "Ich habe vor fünf, sechs Wochen bei einem Bundesligisten unterschrieben, der sich jetzt endlich wieder Bundesligist nennen darf."

Maina spielt seit 2022 in Köln. In dieser Saison erzielte er in 27 Ligaspielen drei Treffer, dazu bereitete er elf Tore vor.