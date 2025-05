Nach Hacken-Tor: Münster träumt vom Klassenerhalt

Preußen Münster hat im Endspurt um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga einen ganz wichtigen Sieg eingefahren. Gegen Hertha BSC gewann die Mannschaft von Teamchef und Ex-Nationalspieler Christian Pander am Freitagabend mit 2:0 (1:0). Mit 35 Punkten sprang Münster vorerst vom Relegationsrang 16 auf Platz 14 und kann vor dem Saisonfinale sogar noch vom direkten Ligaverbleib träumen.

Jorrit Hendrix (30./70.) traf unter anderem per sehenswertem Hacken-Tor beim Heimsieg des Aufsteigers, Herthas Linus Gechter (77.) sah wegen groben Foulspiels die Rote Karte. Münster könnte abhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz an diesem Wochenende am Sonntag in einer Woche (15.30 Uhr/Sky) im Rahmen des 34. Spieltages beim Konkurrenten SSV Ulm (Platz 17/29 Punkte) die Rettung perfekt machen.

Der Trainerwechsel Ende April von Sascha Hildmann zu Teamchef Pander und Trainer Kieran Schulze-Marmeling macht sich indessen in der entscheidenden Phase des Abstiegskampfes bezahlt. In der Vorwoche hatten die Münsteraner bereits beim Aufstiegskandidaten 1. FC Magdeburg überraschend mit 5:0 gewonnen. Insgesamt ist Münster drei Spiele in Serie ohne Niederlage.

Gegen die Berliner, die nach einer durchwachsenen Saison bereits gerettet sind, war Münster im ersten Durchgang klar die bessere Mannschaft. Preußens Kapitän Marc Lorenz (16.) setzte einen ersten Schuss knapp vorbei, ehe Hendrix mit dem Absatz zauberte und der Ball über Hertha-Torwart Dennis Smarsch ins Tor flog.

Auch nach der Pause kam von den Berliner zu wenig. Die Gastgeber agierten gefährlicher, einen Kopfball von Niko Koulis (51.) nach einer Freistoß-Flanke lenkte Smarsch über das Tor. Der Hertha-Keeper sah jedoch ganz schlecht aus, als er zu Beginn der Schlussphase einen Kopfball von Hendrix durch seine Arme ins Tor gleiten ließ. Berlin wehrte sich spät, der eingewechselte Michal Karbownik (74.) schoss den Ball an die Latte.