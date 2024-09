Anzeige

Nach Stromausfall und Abwehrkollaps: Trainer Karel Geraerts steht beim Fußball-Zweitligisten Schalke 04 vor dem Rauswurf.

Der FC Schalke 04 verspielten im Krisenduell gegen den Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 eine 3:0-Führung und verloren noch mit 3:5 (3:1). Damit dürfte Geraerts den öffentlichen Streit mit Kaderplaner Ben Manga verloren haben.

Der Coach ließ die jungen Neuen, die Manga verpflichtet hatte und deren Einsatz er öffentlich gefordert hatte, draußen und setzte vor allem auf Erfahrung. Ohne Erfolg: Auch im fünften Spiel in Folge gab es keinen Sieg, Schalke steckt wieder im Tabellenkeller.

"Mir fehlen ein bisschen die Worte, ich kann mir das auch nicht richtig erklären. Ein Wahnsinn, dass wir dieses Spiel noch hergeben, das darf uns niemals passieren. Die zweite Halbzeit haben wir total abgeschenkt. Wir standen viel zu tief, die Darmstädter haben die Tore viel zu einfach gemacht", sagte Schalke-Kapitän Kenan Karaman bei "Sky", "ich habe absolutes Verständnis für den Unmut der Fans. Hinter einem Stromausfall können wir uns auch nicht verstecken. Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren. Der Trainer hat uns gut auf das Spiel vorbereitet, ich habe ihn immer unterstützt. Seine Zukunft ist nicht meine Baustelle, daher kann ich nicht viel dazu sagen".

Der eigentlich im Sommer aussortierte Tobias Mohr brachte die Gastgeber mit einem direkt verwandelten Freistoß zwar früh in Führung (14.). Neuzugang Moussa Sylla mit seinem vierten Saisontor (34.) und Ron Schallenberg (38.) erhöhten noch vor der Pause auf 3:0, obwohl zwischenzeitlich das Flutlicht ausging.

Fraser Hornby verkürzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Handelfmeter nach Videobeweis (45.+5). Als es wieder dunkler wurde, traf Isac Lidberg (56.) zum 2:3. Der Schwede drehte in der Schlussphase nach kapitalen Abwehrfehlern mit zwei weiteren Toren noch das Spiel (76. und (87.). In der Nachspielzeit traf zudem Sergio Lopez (90.+7), Schalke fiel auseinander.