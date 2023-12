Nürnberg-Düsseldorf für zehn Minuten unterbrochen

Anzeige

Wegen einer Verletzung von Schiedsrichter Richard Hempel musste die Begegnung zwischen dem 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga in der 27. Minute unterbrochen werden. Der Unparteiische verletzte sich offenbar an der Wade und schickte die Mannschaften zunächst in die Kabine.

Der Referee konnte die Partie nicht mehr weiterleiten und wurde durch den Vierten Offiziellen Assad Nouhoum ersetzt. Dieser pfiff nach rund zehnminütiger Unterbrechung wieder an. Für den 26-jährigen Hempel war es der vierte Einsatz in der 2. Liga in dieser Saison gewesen.