Nürnberg leiht Bayern-Talent Buchmann aus

Der 1. FC Nürnberg verstärkt sich für die kommende Saison mit Tarek Buchmann aus dem Nachwuchs des FC Bayern. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, wechselt der 20 Jahre alte Innenverteidiger für ein Jahr per Leihe zum Klub von Trainer Miroslav Klose. Bei den Bayern hatte Buchmann zuvor seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag verlängert.

Buchmann gehört in München bereits seit zwei Jahren offiziell zum Profikader, kam dort auch aufgrund von Verletzungen aber noch nicht zum Einsatz. Buchmann sei "ein hochbegabter Innenverteidiger, der in der Vergangenheit etwas Verletzungspech hatte", sagte Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou: "Wir sind davon überzeugt, dass wir ihm beim Club das passende Umfeld bieten können, damit Tarek bei uns seine Entwicklung vorantreiben kann und wir in Zukunft von seinen Stärken profitieren können."