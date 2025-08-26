Nürnberg leiht Mustapha von Crystal Palace aus

Nach dem Fehlstart in der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg seine Offensive mit Talent Hindolo Mustapha vestärkt. Der 19-Jährige kommt für eine Saison auf Leihbasis vom englischen Erstligisten Crystal Palace. Das teilte der FCN, der bisher alle vier Pflichtspiele in dieser Saison verloren hat, am Dienstag mit.

"Hindolo hat in den vergangenen zwei Spielzeiten gezeigt, dass er in den englischen Nachwuchsligen durch seine offensiven Qualitäten, insbesondere seinen Torabschluss, für Gefahr aus der zweiten Reihe sorgen kann", sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou: "Zudem bringt er aus seinen Erfahrungen in England eine gewisse physische Härte mit, die auch bei uns in der 2. Bundesliga gefragt ist."

Mustapha, der bereits als Nationalspieler für sein Heimatland Sierrea Leone auflief, wurde bei Crystal Palce ausgebildet, hat aber noch kein Premier-League-Spiel absolviert.