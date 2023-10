Osnabrück-Fan nach Sturz außer Lebensgefahr

Anzeige

Ein in Düsseldorf verunglückter Fan des Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück ist außer Lebensgefahr. Diese erleichternde Nachricht verbreitete der VfL nach bangen Minuten am Freitagabend via X/vormals Twitter.

Der Fan war vor dem Spiel bei Fortuna Düsseldorf laut VfL-Mitteilung "im Gästebereich über die Brüstung gefallen und mehrere Meter tief gefallen". Der Zustand wurde zwischenzeitlich als "kritisch" beschrieben.

Der Fan wurde in ein Krankenhaus gefahren. Beide Ultragruppen stimmten sich daraufhin ab, in der ersten Halbzeit auf jeglichen Support zu verzichten.