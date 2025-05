Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Torhüter-Talent Dennis Seimen von Pokalsieger VfB Stuttgart ausgeliehen. Der 19 Jahre alte Keeper spielte in der vergangenen Saison für die zweite Mannschaft der Stuttgarter in der 3. Liga und wechselt zunächst für ein Jahr nach Ostwestfalen. Für die Profis des VfB absolvierte der Junioren-Nationalspieler noch keine Partie, stand aber als Ersatz im Kader der Champions League in der vergangenen Saison.