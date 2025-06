Pokalfinalist Bielefeld holt Norbye - Becker geht nach Ulm

Pokalfinalist und Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld hat den norwegischen U19-Nationalspieler Jonathan Norbye verpflichtet. Der Innenverteidiger kommt auf Leihbasis von RB Leipzig, die U19 der Sachsen hatte der 18-Jährige in der Vorsaison als Kapitän aufs Feld geführt. Er stand zudem fünfmal im Bundesliga-Kader.

Dazu gab Bielefeld den Abgang von Angreifer André Becker bekannt. Der 28-Jährige, der im Vorjahr von den Ostwestfalen verpflichtet worden war, wechselt zur kommenden Saison zum künftigen Drittligisten SSV Ulm.

In der Hinrunde der vergangenen Spielzeit hatte Becker zwei Pokaltreffer für die Arminia erzielt, in der Rückrunde war er an den Drittligisten Waldhof Mannheim verliehen.