Pokalfinalist Bielefeld verpflichtet Mehlem

Pokalfinalist Arminia Bielefeld hat Offensiv-Allrounder Marvin Mehlem verpflichtet. Der 27-Jährige wechselt vom englischen Zweitligisten Hull City zum Zweitliga-Aufsteiger und soll am Mittwoch erstmals am Mannschaftstraining der Arminia teilnehmen, wie der Klub am Dienstag mitteilte.