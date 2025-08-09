Polter schießt Braunschweig zum zweiten Sieg

Eintracht Braunschweig steht nach einem Sechs-Punkte-Traumstart überraschend in der frühen Spitzengruppe der 2. Liga. Die Eintracht, in der Vorsaison erst in der Relegation gerettet, gewann nach dem glücklichen Auftaktsieg beim 1. FC Magdeburg (1:0) auch gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 3:2 (2:1) - durch ein Elfmetertor von Sebastian Polter in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Lukas Frenkert (32.) und Erencan Yardimci (35.) drehten das Spiel am Samstag zunächst innerhalb von drei Minuten für die Eintracht, Felix Klaus (16.) hatte das Führungstor für die Gäste erzielt. Kurz vor dem Abpfiff schlug Fürth durch Felix Higl (88.) zurück - doch Braunschweig konterte noch einmal, Polter verwandelte sicher.

Nach einer Gedenkminute für den verstorbenen Eintracht-Meisterspieler Peter Kaack entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel - mit der Fürther Führung als erstem Aufreger. Minutenlang wurden die Videos studiert, bis feststand: Weder Klaus in seinem 200. Zweitligaspiel noch Vorbereiter Noel Futkeu, Doppeltorschütze beim 3:2 zum Auftakt gegen Dynamo Dresden, hatten im Abseits gestanden.

Weil Fürth danach auf der rechten Abwehrseite zu lässig verteidigte, kam Braunschweig zurück - der aufgerückte Innenverteidiger Frenkert schob zum Ausgleich ein, Yardimci vollendete einen Schnellangriff zum 2:1. Fürth machte in der zweiten Halbzeit Druck und wurde mit dem Ausgleich durch Joker Higl belohnt. Die Entscheidung brachte der Foulelfmeter.