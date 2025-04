Polzin glaubt an Reaktion: "Vollgas auf Attacke"

Trotz des Rückschlags am vergangenen Wochenende glaubt Trainer Merlin Polzin weiter an den Aufstieg des Hamburger SV in die Fußball-Bundesliga. "Wir wollten fünf Spieltage vor Schluss in solch einer guten Ausgangsposition sein und genau das haben wir uns hart erarbeitet", sagte der Coach vor der Partie bei Schalke 04 am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1).

"Wir werden uns nur mit uns beschäftigen, damit haben wir genug zu tun, aber das ist der Weg, der uns am Ende zum Erfolg führen wird", betonte Polzin. Ziel der Hamburger sei es nicht, den Vorsprung von derzeit fünf Punkten auf den Relegationsplatz zu "verteidigen", sondern in den verbleibenden Spielen "Vollgas auf Attacke" zu setzen.

Am vergangenen Freitag hatte der Tabellenführer beim 2:4 gegen den Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig einen überraschenden Dämpfer kassiert. Ein mentales Problem sieht Polzin dicht vor dem großen Ziel in seiner Mannschaft aber nicht. "Wir sind nicht nur in den Beinen gut, sondern auch im Kopf, weil wir die Dinge permanent besprechen und analysieren", sagte er: "Die Kommunikation funktioniert nicht nur in Momenten, wenn es einfacher ist, sondern auch in Phasen, die nicht optimal laufen."

Die knifflige Partie bei den Schalkern, die nach einer bisher enttäuschenden Saison im Tabellenmittelfeld festhängen, sieht Polzin als Highlightspiel: "Wenn du Samstagabend auf Schalke spielst und über 60.000 Menschen auf dieses Traditionsduell hinfiebern, dann ist das ein absolutes Topspiel", sagte er und warnte vor dem Gegner: "Sie sind in der Rückrunde absolut stabil - eine Mannschaft mit richtig guten Spielern."