"Aus voller Überzeugung": Scherning bleibt Braunschweiger-Coach

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hält im Saisonendspurt an Trainer Daniel Scherning fest. Wie die Niedersachsen am Dienstag bekannt gaben, sprach die Geschäftsführung dem Coach nach der 1:5-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Hertha BSC das Vertrauen aus. Zuvor war der Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung am Montagabend gemeinsam mit den Geschäftsführern Wolfram Benz und Benjamin Kessel zusammengekommen, um die aktuelle sportliche Situation zu analysieren.