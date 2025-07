"Deal eingelocht": Club holt Georgier Lotschoschwili

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat sich mit dem georgischen Nationalspieler Luka Lotschoschwili verstärkt und den EM-Teilnehmer mit einem durchaus skurrilen Video präsentiert. In Anlehnung an die nicht transkribierte Schreibweise des Nachnamens des Verteidigers (Lochoshvili) zeigte der Club ein Minigolf-Video mit dem Titel: "Deal eingelocht". Darin ist Sportvorstand Joti Chatzialexiou nach erfolgreichem Put beim Handschlag mit dem Neuen zu sehen.

Lotschoschwili kommt vom italienischen Erstliga-Aufsteiger US Cremonese nach Nürnberg und soll Medienberichten zufolge eine Million Euro Ablöse kosten. Zuletzt war der 27-Jährige auf Leihbasis bei US Salernitana in der italienischen Serie B aktiv.

"Mit seiner Erfahrung, seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Physis ist er ein absoluter Gewinn für unsere Mannschaft", sagte Chatzialexiou und ergänzte: "Er wird sowohl auf als auch neben dem Platz mit seiner Mentalität vorangehen."

Auch Trainer Miroslav Klose hält "große Stücke auf Luka", über den er sich bei seinem früheren Bayern-Mitspieler, dem georgischen Nationaltrainer Willy Sagnol, erkundigte. Der Linksfuß soll mit Kapitän Robin Knoche und Fabio Gruber die neue Dreierkette bilden.