"Ein Vorbild": Schalke-Coach Muslic outet sich als Mourinho-Fan

"The Special One" als Inspirationsquelle? Miron Muslic hat sich als großer Bewunderer von Trainerikone Jose Mourinho bekannt. "Mourinho ist für mich einer der Größten der Fußballgeschichte und ein Vorbild. Er ist ein geborener Gewinner", sagte der neue Coach des Fußball-Zweitligisten Schalke 04 der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Freitagsausgabe). Der Portugiese sei "für mich mit Abstand der charismatischste Trainer von allen. Wenn er spricht, dann höre ich ihm sehr gerne zu."

Mit Interesse beobachtete der Österreicher die Arbeit Mourinhos in der Amazon-Doku "All or Nothing", die ihn während seiner Zeit bei Tottenham Hotspur begleitete. Andere Coaches wie Manchester Citys Star-Teammanager Pep Guardiola traf Muslic gar auf dem Rasen, mit dem englischen Zweitliga-Absteiger Plymouth Argyle schied der 42-Jährige in der vergangenen Saison bei City im FA Cup aus. Danach saß Muslic jedoch noch mit dem Katalanen zum Plausch zusammen.

"Das hat mir mehr gegeben als eine Serie. Es ist ja eine Tradition in England, dass die Trainer sich nach Spielen treffen, einen Kaffee, ein Bier oder einen Wein zusammen trinken und sich unterhalten", sagte er. Muslic habe Guardiolas "Worte aufgesaugt wie ein Schwamm und versucht, so viel wie möglich mitzunehmen." Zuvor hatte der Coach bereits Arne Slot und den FC Liverpool sensationell aus dem Wettbewerb geworfen.

Für seine Mission auf Schalke, wo er am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen Hertha BSC die neue Zweitligasaison eröffnen wird, will Muslic jedoch keinen der Startrainer nachahmen. "Arne und Pep sind wirklich große Trainer, von denen ich Dinge lernen kann. Aber ich möchte auch niemanden kopieren. Ich möchte Miron sein. Und ich habe die Courage und den Mut, Miron zu sein", sagte Muslic.