"Wir wollen uns festsetzen": Union schafft Bundesliga-Aufstieg

Erst sanken die Aufsteigerinnen fast ungläubig auf den Rasen, dann folgte doch noch die große Freude. Die Fußballerinnen von Union Berlin haben den Durchmarsch in die Bundesliga geschafft - eine lange Ehrenrunde und unzählige Bierduschen später fehlten ihnen immer noch beinahe die Worte.

"Unbeschreiblich. Wir standen vor dem Matchball, haben ihn genutzt und jetzt auch einfach mal verdient, den Kopf auszuschalten", sagte Trainerin Ailin Poese nach dem 6:1-Kantersieg gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag.

Es war ein Aufstieg wie aus dem Märchenbuch. Bei strahlend blauem Himmel und vor einer Rekordkulisse von 14.047 Fans feierten die Köpenickerinnen gleich sechs Tore. Schon Minuten vor Abpfiff hielt es niemanden mehr auf den Plätzen. "Erste Liga, Union ist dabei", hallte es durch die Alte Försterei. "Mit der Kulisse ist vieles möglich. Wir schätzen extrem, was die Stadt und was uns Köpenick gibt", sagte Torschützin Anna Weiß.

Dass der Aufstieg in die Bundesliga nach dem Zweitliga-Aufstieg im vergangenen Jahr sofort glückte, ist kein Zufall. Union ging die Professionalisierung des Frauen-Fußballs extrem zielstrebig und konsequent an. Die Spielerinnen wurden mit Profiverträgen ausgestattet, die Strukturen ausgebaut und die Heimspiele in der Alten Försterei ausgetragen.

Dennoch: "Der Schritt in die erste Liga ist ein sehr großer - auch ein größerer als in die zweite Liga", sagte die sportliche Leiterin Jennifer Zietz. Trainerin Poese gab die Marschrichtung vor: "Wir wollen uns in der Bundesliga festsetzen."